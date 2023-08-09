Зранку українські військові збили вертоліт окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольота наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Втрати РФ в Україні

На ранок 9 серпня втрати Росії у війні в Україні склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251 620 військових. Крім того, з початку масштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили 5 тисяч артилерійських систем.