Зранку українські військові збили вертоліт окупантів
Фото: українські військові збили вертоліт окупантів 9 серпня (Getty Images)
Українські військові збили черговий гелікоптер окупантів вранці у середу, 9 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольота наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Втрати РФ в Україні
На ранок 9 серпня втрати Росії у війні в Україні склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251 620 військових. Крім того, з початку масштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили 5 тисяч артилерійських систем.
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