С утра украинские военные сбили вертолет окупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета устанавливается", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

На утро 9 августа потери России в войне в Украине составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 251620 военных. Кроме того, с начала масштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили 5 тысяч артиллерийских систем.