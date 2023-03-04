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Зранку російські окупанти обстріляли Нікополь: зайнялася пожежа

Фото: окупанти обстріляли Нікополь вранці 4 березня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія зранку суботи, 4 березня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя люди не постраждали, але зайнялась пожежа і є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Агресор знову вдарив по Нікопольському району. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нікополь. Є руйнування", - розповів він.

За словами очільника регіону, у Нікополі пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач.

"Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили. Наслідки атак уточнюються. Території, куди поцілила російська армія, обстежують рятувальники. Люди не постраждали", - додав Лисак.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

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Дніпропетровська область