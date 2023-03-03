РФ випустила понад 100 снарядів по Дніпропетровській області та пошкодила будинки (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Понад 100 снарядів за день. Ворог бив по Нікопольському району з важкої артилерії та РСЗВ. Прилетіло до Марганецької та Мирівської громад. Без жертв, але є руйнування", - йдеться у заяві.

Зазначається, що найбільше дісталося Марганецькій громаді. Там пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід та лінія електропередач.

"Рятувальники продовжують обстежувати уражені території та уточнювати наслідки обстрілів", - додав Лисак.