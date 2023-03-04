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Утром российские оккупанты обстреляли Никополь: начался пожар

Фото: оккупанты обстреляли Никополь утром 4 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия с утра субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Агрессор снова ударил по Никопольскому району. Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая община. Утром - Никополь. Есть разрушение", - рассказал он.

По словам главы региона, в Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач.

"Истерзаны два хозяйственных сооружения. Одно из них загорелось. Спасатели пожар уже погасили. Последствия атак уточняются. Территории, куда попала российская армия, обследуют спасатели. Люди не пострадали", - добавил Лысак.

Как сообщалось, в пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.

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Днепропетровская область