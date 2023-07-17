Зранку росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області: є постраждалий

"Зранку окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. За попередніми даними, постраждав 60-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, пораненого чоловіка доставили до лікарні.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, буквально 16 липня вдень через ракетний обстріл Основ'янського району загинула одна людина. При цьому дістали поранення ще семеро людей. Загиблий був цивільним і йому було 23 роки.

Крім того, в ніч на 16 липня російські окупанти також завдали ракетного удару по території Харкова і теж по Основянському району. Дві ракети вибухнули у повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько 1:30 з території Білгородської області.