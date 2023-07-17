Утром россияне обстреляли Волчанск Харьковской области: есть пострадавший

"Утром оккупанты обстреляли город Волчанск Чугуевского района. По предварительным данным, пострадал 60-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, раненого мужчину доставили в больницу.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. В частности, буквально 16 июля днем из-за ракетного обстрела Основянского района погиб один человек. При этом получили ранения еще семь человек. Погибший был гражданским и ему было 23 года.

Кроме того, в ночь на 16 июля российские оккупанты также нанесли ракетный удар по территории Харькова и тоже по Основянскому району. Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 01:30 с территории Белгородской области.