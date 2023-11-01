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Зранку росіяни атакували Нікополь дроном-камікадзе. Є жертва та поранені

Фото: росіяни атакували Нікополь дроном-камікадзе 1 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська з ранку в середу, 1 листопада, атакували Нікополь Дніпропетровської області з дрону-камікадзе. Одна людина загинула, ще шестеро поранені.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе", - розповів голова ОВА.

За словами голови ОВА, загинула 59-річна жінка.

"Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік.  Пошкоджене приватне підприємство", - додав Лисак.

Водночас за даними прокуратури області, внаслідок ворожої атаки загинула 59-річна жінка, ще шестеро мирних мешканців травмовано. Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, аптеку, магазини. 

 

Наслідки обстрілу Нікополя 1 листопада (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі місто перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Буквально 21 жовня російські військові вчерговий раз вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

 

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НікопольДніпропетровська область