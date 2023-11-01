Утром россияне атаковали Никополь дроном-камикадзе. Есть жертва и раненые

"Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе", - рассказал глава ОВА.

По словам главы ОВА, погибла 59-летняя женщина.

"Четыре человека пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще - 73-летний мужчина. Повреждено частное предприятие", - добавил Лысак.

В то же время по данным прокуратуры области, в результате вражеской атаки погибла 59-летняя женщина, еще шесть мирных жителей травмированы. Повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.

Последствия обстрела Никополя 1 ноября (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Буквально 21 октября российские военные в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Один человек погиб.Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.