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Утром россияне атаковали Никополь дроном-камикадзе. Есть жертва и раненые

Фото: россияне атаковали Никополь дроном-камикадзе 1 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска с утра в среду, 1 ноября, атаковали Никополь Днепропетровской области с дрона-камикадзе. Один человек погиб, еще шестеро ранены.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Telegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.

"Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе", - рассказал глава ОВА.

По словам главы ОВА, погибла 59-летняя женщина.

"Четыре человека пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще - 73-летний мужчина. Повреждено частное предприятие", - добавил Лысак.

В то же время по данным прокуратуры области, в результате вражеской атаки погибла 59-летняя женщина, еще шесть мирных жителей травмированы. Повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.

 

Последствия обстрела Никополя 1 ноября (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области. 

Буквально 21 октября российские военные в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Один человек погиб.Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.

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НикопольДнепропетровская область