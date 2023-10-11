У Нікополі завершили розбір завалів. У МВС повідомили про чотирьох загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Ігоря Клименка .

"Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, внаслідок російського удару загинуло 4 людини: 72-річний чоловік та три жінки 69-ти, 67-ми та 60-ти років.

Ще дві особи отримали травми. Їм надається необхідна медична допомога.

"Черговий воєнний злочин Росії зафіксовано. Ворог поплатиться за кожне вбите життя в Україні", - додав Клименко.

Обстріл Нікополя

РБК-Україна писало, що сьогодні російські окупанти вдарили по гімназії у Нікополі. Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинули два співробітники навчального закладу - чоловіки 24 та 71 року.

Пізніше повідомлялось, що через сьогоднішній російський обстріл Нікополя Дніпропетровської області відомо вже про трьох загиблих людей, ще двоє людей отримали поранення.

Додамо, що загарбники ледь не щоденно обстрілюють Дніпропетровську область з іншого берега річки Дніпро. При цьому найчастіше під удари потрапляє Нікополь та район.