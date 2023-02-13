Зранку РФ знову обстріляла Куп'янськ, почалися пожежі, у Вовчанську є поранений

Зранку у понеділок, 13 лютого, російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"На щастя, ніхто не постраждав", - розповів він.
Крім цього, за його словами, у Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний чоловік.
"Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки", - додав Синєгубов.
До того ж як додав очільник регіону, протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.
Як повідомлялось, за даними Синєгубова, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.
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