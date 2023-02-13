Зранку РФ знову обстріляла Куп'янськ, почалися пожежі, у Вовчанську є поранений

"На щастя, ніхто не постраждав", - розповів він.

Крім цього, за його словами, у Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний чоловік.

"Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки", - додав Синєгубов.

До того ж як додав очільник регіону, протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.