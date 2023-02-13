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Утром РФ снова обстреляла Купянск, начались пожары, в Волчанске есть раненый

Фото: РФ снова обстреляла Купянск 13 февраля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 13 февраля, российские оккупанты вновь обстреляли Купянск Харьковской области. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К счастью, никто не пострадал", – рассказал он.

Кроме этого, по его словам, в Волчанске, в результате попадания в частный дом, ранения получил 47-летний мужчина.

"Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома", - добавил Синегубов.

К тому же как добавил глава региона, за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял по меньшей мере 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

Как сообщалось, по данным Синегубова, российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.

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харков