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Зранку РФ скинула авіабомби на Берислав. Одна впала на ЖЕК, є жертва та поранені

Херсон, Понеділок 25 вересня 2023 11:07
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Зранку РФ скинула авіабомби на Берислав. Одна впала на ЖЕК, є жертва та поранені Фото: обстріл Берислава авіабомбами Херсонської області влаштувала РФ 25 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби вранці у понеділок, 25 вересня. Одна з них упала на будівлю ЖЕКу, одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Зранку російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби", - розповів він.

За даними Прокудіна, одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори (ЖЕКа).

"Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок", - додав очільник ОВА.

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