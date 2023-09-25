Зранку РФ скинула авіабомби на Берислав. Одна впала на ЖЕК, є жертва та поранені

Російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби вранці у понеділок, 25 вересня. Одна з них упала на будівлю ЖЕКу, одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Зранку російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби", - розповів він. За даними Прокудіна, одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори (ЖЕКа). "Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок", - додав очільник ОВА.