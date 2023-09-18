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Окупанти обстріляли автовокзал у Бериславі з дрона: четверо поранених

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 10:25
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Окупанти обстріляли автовокзал у Бериславі з дрона: четверо поранених Фото: через обстріл автовокзалу в Бериславі Херсонської області 18 вересня четверо людей було поранено (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зранку у понеділок, 18 вересня, атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Постраждали четверо місцевих жителів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції", - розповів він.

За його словами, поранені - це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні.

"Медики надають їм допомогу", - додав Прокудін.

Обстріли Берислава Херсонської області

Берислав Херсонської області останнім часом постійно перебуває під обстрілами російських окупантів. Ворог обстрілює місто з танків та артилерії з території тимчасово окупованої Херсонської області. Зокрема, 16 вересня, російські загарбники обстріляли один із житлових будинків у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала жінка.

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Херсонська область Берислав
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