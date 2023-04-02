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Зранку РФ обстріляла Сумську область з мінометів: загинули люди

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Суми, Неділя 02 квітня 2023 10:09
Зранку РФ обстріляла Сумську область з мінометів: загинули люди Фото:окупанти з мінометів обстріляли Сумську область 2 квітня, загинули люди (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що ніч у Сумській області пройшла без обстрілів, зранку 2 квітня росіяни били з мінометів. У результаті одного з обстрілів загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Так, о 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади - 2 прильоти.

"В результаті обстрілу загинули 2 людини - водій молоковоза та експедитор", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, під обстрілом знаходилась і Краснопільська громада.

"З території РФ був мінометний обстріл – 2 прильоти", - додають в ОВА.

Як повідомлялося, 1 квітня вкотре російські військові атакували прикордонні території Сумської області.

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