Утром РФ обстреляла Сумскую область из минометов: погибли люди

Несмотря на то, что ночь в Сумской области прошла без обстрелов, утром 2 апреля россияне били из минометов. В результате одного из обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

Так, в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины - 2 прилета.

"В результате обстрела погибли 2 человека - водитель молоковоза и экспедитор", - говорится в сообщении.

Кроме того, под обстрелом находилась и Краснопольская община.

"С территории РФ был минометный обстрел - 2 прилета", - добавляют в ОВА.