Зранку РФ обстріляла село Харківської області: є поранені, спалахнула пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти продовжують терор мирного населення. Близько 9:20 ворог обстріляв Козачу Лопань Харківського району", - розповів він.

За даними голови ОВА, постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах.

"Є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", - додав Синєгубов.

Обстріл Козачої Лопані Харківської області

Село Козача Лопань із лютого 2022 року перебувала під окупацією російських військ. Його окупанти захопили під час масштабного вторгнення до України. Українські військові повернули село під свій контроль у вересні 2022 року. Але з того часу, попри визволення з окупації, загарбники його постійно обстрілюють. Наприклад, буквально 20 липня, Козачу Лопань росіяни обстріляли з танка, загинула одна людина.