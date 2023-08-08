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Утром РФ обстреляла село Харьковской области: есть раненые, вспыхнул пожар

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Харьков, Вторник 08 августа 2023 10:57
Утром РФ обстреляла село Харьковской области: есть раненые, вспыхнул пожар Фото: обстрел села Казачья Лопань Харьковского района устроила РФ 8 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли село Казачья Лопань Харьковского района утром во вторник, 8 августа. Двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты продолжают террор мирного населения. Около 9:20 враг обстрелял Казачью Лопань Харьковского района", - рассказал он.

По данным главы ОВА, пострадали двое мужчин, госпитализированные в тяжелом и среднем состояниях.

"Есть попадания в частные дома и хозяйственные постройки, возник пожар. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - добавил Синегубов.

Обстрелы Казачьей Лопани Харьковской области

Село Казачья Лопань с февраля 2022 года находилась под оккупацией российских войск. Его оккупанты захватили во время масштабного вторжения в Украину. Украинские военные вернули населенный пункт под свой контроль в сентябре 2022 года. Но с того времени, несмотря на освобождение из оккупации, захватчики постоянно его обстреливают. Например, буквально 20 июля, Казачью Лопань россияне обстреляли из танка, погиб один человек.

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