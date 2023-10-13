Зранку під Кривим Рогом пролунав вибух

Зранку у п'ятницю, 13 жовтня, під Кривим Рогом стався вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Тривожний ранок. Вибух у Криворізькому районі. Інформація уточнюється. Без втрат", - написав він.
Голова МВА зазначив, що загроза ракетних та дронових атак залишається високою по всій території України.
Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти вдарили по гімназії у Нікополі. Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинули два співробітники навчального закладу - чоловіки 24 та 71 року. Після розборів завалів стало відомо ще про двох загиблих. Крім того, двоє людей отримали поранення.
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