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Зранку під Кривим Рогом пролунав вибух

Фото: під Кривим Рогом пролунав вибух 13 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у п'ятницю, 13 жовтня, під Кривим Рогом стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Тривожний ранок. Вибух у Криворізькому районі. Інформація уточнюється. Без втрат", - написав він.

Голова МВА зазначив, що загроза ракетних та дронових атак залишається високою по всій території України.

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупанти вдарили по гімназії у Нікополі. Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинули два співробітники навчального закладу - чоловіки 24 та 71 року. Після розборів завалів стало відомо ще про двох загиблих. Крім того, двоє людей отримали поранення.

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