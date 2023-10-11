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Росіяни обстріляли гімназію в Нікополі, під завалами шукають людей, є загиблі

Середа 11 жовтня 2023 17:25
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Росіяни обстріляли гімназію в Нікополі, під завалами шукають людей, є загиблі Фото: Росіяни обстріляли гімназію в Нікополі, під завалами шукають людей, є загиблі (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли гімназію в Нікополі, Дніпропетровської області. Внаслідок ударів загинули двоє співробітників навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі - співробітники навчального закладу", - пише Клименко.

За словами міністра, рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Як розповідає голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, серед загиблих двоє чоловіків 24 та 71 року.

Фото: Росіяни обстріляли гімназію в Нікополі, під завалами шукають людей, є загиблі (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще - інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто", - додав голова ОВА.

Є постраждалі

Як пише Дніпропетровська обласна прокуратура, наразі відомо про двох постраждалих цивільних.

Ситуація в Дніпропетровській області

Росіяни ледь не щоденно обстрілюють Дніпропетровську область з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під ворожі удари потрапляє Нікополь та район. Ворог активно використовує важку артилерію, часто завдаючи шкоди будинкам та інфраструктурі.

Нещодавно терористи атакували Нікополь дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ударів осколкові поранення отримала 44-річна жінка. Її госпіталізували.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
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