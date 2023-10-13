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Утром под Кривым Рогом раздался взрыв

Фото: под Кривым Рогом раздался взрыв 13 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 13 октября, под Кривым Рогом произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется. Без потерь", - написал он.

Глава ГВА отметил, что угроза ракетных и дроновых атак остается высокой по всей территории Украины.

Напомним, 11 октября российские оккупанты ударили по гимназии в Никополе. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли два сотрудника учебного заведения. После разборов завалов стало известно еще о двух погибших. Кроме того, двое людей получили ранения.

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