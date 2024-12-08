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Зранку Нацгвардія відбила наступ РФ в районі Куп'янська (відео)

Фото: Нацгвардія відбила наступ РФ на Куп'янському напрямку 8 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни зробили чергову спробу наступу в районі Куп'янська Харьківської області. Окупанти намагались "затягнути" піхоту, але невдало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"Бійці батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр у співпраці з Першою Президентською бригадою НГУ "Буревій" відбили накат противника біля населеного пункту Кругляківка", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначають нацгвардійці, окупанти висувались зранку під час поганої видимості, намагаючись "затягнути" піхоту.

"Знищили дві МТ-ЛБ та БМП, ліквідували п'ять окупантів, одного поранили та зупинили наступ РФ на Куп'янському напрямку", - констатували у НГУ.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За даними Генштабу на ранок, 8 грудня, на Куп'янському напрямку відбулися дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колесниківки та Зеленого Гаю.

Зазначимо, що росіяни не вперше намагаються прорватися в Курянськ, який уже перебував під окупацією РФ і був звільнений восени 2022 року. Так, буквально в середині листопада російський десант прорвався в Куп'янськ. Тоді окупантів вдалося знищити, вони закріпитися не змогли.

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