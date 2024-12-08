Утром Нацгвардия отбила наступление РФ в районе Купянска (видео)

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба на утро, 8 декабря, на Купянском направлении состоялись девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

Отметим, что россияне не впервые пытаются прорваться в Курянск, который уже находился под оккупацией РФ и был освобожден осенью 2022 года. Так, буквально в середине ноября российский десант прорвался в Купянск. Тогда оккупантов удалось уничтожить, они закрепиться не смогли.

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