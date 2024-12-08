RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Утром Нацгвардия отбила наступление РФ в районе Купянска (видео)

Фото: Нацгвардия отбила наступление РФ на Купянском направлении 8 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне предприняли очередную попытку наступления в районе Купянска Харьковской области. Оккупанты пытались "затянуть" пехоту, но неудачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"Бойцы батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр в сотрудничестве с Первой Президентской бригадой НГУ "Буревій" отбили накат противника возле населенного пункта Кругляковка", - говорится в сообщении. 

Как отмечают нацгвардейцы, оккупанты выдвигались утром во время плохой видимости, пытаясь "затянуть" пехоту.

"Уничтожили две МТ-ЛБ и БМП, ликвидировали пять оккупантов, одного ранили и остановили наступление РФ на Купянском направлении", - констатировали в НГУ.

Ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба на утро, 8 декабря, на Купянском направлении состоялись девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

Отметим, что россияне не впервые пытаются прорваться в Курянск, который уже находился под оккупацией РФ и был освобожден осенью 2022 года. Так, буквально в середине ноября российский десант прорвался в Купянск. Тогда оккупантов удалось уничтожить, они закрепиться не смогли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскХарьковВойна в Украине