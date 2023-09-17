Зранку місцями туман, повітря прогріється до +27: погода на завтра

Завтра, 18 вересня, вночі й вранці в низці областей України очікується туман. Повітря прогріється до +27.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: погода на 18 вересня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +8 - +13, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +10 - +12, вдень близько +25.
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