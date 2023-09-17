Утром местами туман, воздух прогреется до +27: погода на завтра

Завтра, 18 сентября, ночью и утром в ряде областей Украины ожидается туман. Воздух прогреется до +27.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно. Без осадков. Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: погода на 18 сентября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +8 - +13, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +10 - +12, днем около +25.
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