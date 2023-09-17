Зранку місцями туман, повітря прогріється до +27: погода на завтра

Завтра, 18 вересня, вночі й вранці в низці областей України очікується туман. Повітря прогріється до +27.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба. Температура: на заході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +24 до +27 вдень;

на півночі коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +22 до +26 вдень;

на півдні коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +24 до +27 вдень;

на сході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +22 до +24 вдень. Фото: погода на 18 вересня (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +8 - +13, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +10 - +12, вдень близько +25.