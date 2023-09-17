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Зранку місцями туман, повітря прогріється до +27: погода на завтра

Неділя 17 вересня 2023 16:57
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Зранку місцями туман, повітря прогріється до +27: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 18 вересня, вночі й вранці в низці областей України очікується туман. Повітря прогріється до +27.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +24 до +27 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +22 до +26 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +24 до +27 вдень;
  • на сході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +22 до +24 вдень.

Зранку місцями туман, повітря прогріється до +27: погода на завтра

Фото: погода на 18 вересня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +8 - +13, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +10 - +12, вдень близько +25.

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