Утром местами туман, воздух прогреется до +27: погода на завтра

Завтра, 18 сентября, ночью и утром в ряде областей Украины ожидается туман. Воздух прогреется до +27.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Без осадков. Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +24 до +27 днем;

на севере будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +22 до +26 днем;

на юге будет колебаться от +12 до +16 ночью и от +24 до +27 днем;

на востоке будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +22 до +24 днем. Фото: погода на 18 сентября (meteo.gov.ua) Погода в Киеве и области "Облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +8 - +13, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +10 - +12, днем около +25.