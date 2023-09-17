ua en ru
Вс, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Утром местами туман, воздух прогреется до +27: погода на завтра

Воскресенье 17 сентября 2023 16:57
UA EN RU
Утром местами туман, воздух прогреется до +27: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 18 сентября, ночью и утром в ряде областей Украины ожидается туман. Воздух прогреется до +27.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Без осадков. Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +24 до +27 днем;
  • на севере будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +22 до +26 днем;
  • на юге будет колебаться от +12 до +16 ночью и от +24 до +27 днем;
  • на востоке будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +22 до +24 днем.

Утром местами туман, воздух прогреется до +27: погода на завтра

Фото: погода на 18 сентября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +8 - +13, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +10 - +12, днем около +25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины
Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна