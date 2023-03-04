Зранку на міні в Чугуївському районі підірвався чоловік, він загинув

Сьогодні зранку у с. Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він натрапив на міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку", - розповів він.

Очільник регіону вкотре закликав утримуватись від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо.

"Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані", - додав Синєгубов.

Як повідомлялося, за минулу добу прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області знову зазнали обстрілів окупантів. Метою РФ стали житлові будинки, є поранений.