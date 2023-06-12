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Окупанти перетворюють "Азовсталь" в Маріуполі у військову базу (відео)

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Маріуполь, Понеділок 12 червня 2023 08:28
Окупанти перетворюють "Азовсталь" в Маріуполі у військову базу (відео) Фото: окупанти перетворюють "Азовсталь" в Маріуполі у військову базу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти перетворюють завод "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу. Загарбники ремонтують укріплення на підприємстві, що колись діяло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольській пост-мост на "Азовсталь" на зараз. Росіяни продовжують ремонт укріплення "Азовсталі" від центральних прохідних і далі вглибину, трансформуючи все це у військову базу", - розповів він.

На думку Андрющенка, ніякої іншої ані мети, ані цінності Маріуполь для них не становить.

Маріуполь перебуває під контролем окупантів з початку російського вторгнення в Україну. Завод "Азовсталь" став свого часу форпостом українських сил під час боїв за місто.

Наразі окупанти будують у Маріуполі оборонні споруди, боячись настання ЗСУ. Зокрема, громадяни Білорусі допомагають армії РФ та будують фортифікаційні споруди у Маріуполі. Водночас у районі заводу часто неспокійно і лунають вибухи. Буквально 5 червня стався гучний вибух у районі заводу "Азовсталь". Того дня працювала ППО, причому її встановили у житловому масиві міста.

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Азовсталь Маріуполь
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