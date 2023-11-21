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Зранку в Маріуполі помітили незвичну колону окупантів (фото)

Маріуполь, Вівторок 21 листопада 2023 09:54
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Зранку в Маріуполі помітили незвичну колону окупантів (фото) Фото: незвична колона РФ помічена в Маріуполі 21 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у вівторок, 21 листопада, у Маріуполі помітили незвичайну колону окупантів. Одна з машин у ній належала військовій поліції РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Дивні дива. Зранку в районі перехрестя Металургів та Шевченка в напрямку центра міста зафіксовано п'ять одиниць військових автомобілів", - розповів він.

За словами Андрющенка, три з них - військові вантажівки, які були набиті людьми, не у військовій формі.

"За ними машина з позначкою "військова поліція". В ній вже озброєні "до зубів" кацапи. І замикала колону невеличка цистерна з паливом. Судячи за все, або дезертири, або нові невідомо звідки наловлені "контрактники", - припустив радник мера.

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