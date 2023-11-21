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Утром в Мариуполе заметили необычную колонну оккупантов (фото)

Мариуполь, Вторник 21 ноября 2023 09:54
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Утром в Мариуполе заметили необычную колонну оккупантов (фото) Фото: необычная колонна РФ замечена в Мариуполе 21 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во втроник, 21 ноября, в Мариуполе заметили необычную колонну оккупантов. ОДна из машин в ней принадлежала военной полиции РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Удивительные чудеса. Утром в районе перекрестка Металлургов и Шевченко в направлении центра города зафиксировано пять единиц военных автомобилей", - рассказал он.

По словам Андрющенко, три из них - военные грузовики, которые были набиты людьми, не в военной форме.

"За ними машина с отметкой "военная полиция". В ней уже вооруженные "до зубов" кацапы. И замыкала колонну маленькая цистерна с топливом. Судя по всему, либо дезертиры, либо новые неизвестно откуда наловленные "контрактники", - предположил мэр советник.

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