UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зранку у Маріуполі активізувалась ворожа авіація, фіксують пуски ракет

Фото: у Маріуполі активізувалася авіація окупантів 28 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі зранку понеділка, 28 серпня, знову неспокійно. Окупанти активізували авіацію в небі над містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зранку авіація окупантів над містом", - розповів він.

Крім того, за даними Андрющенка, чутно запуски ракет чи керованих авіабомб над аеропортом Маріуполя в північно-західний напрям.

 

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, захоплений російськими окупантами з перших днів масштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого минулого року. Попри те, що окупанти вважають місто своїм тилом і перетворюють його на військову базу, там постійно відбуваються вибухи та "бавовна". Не рідкісні й внутрішні розбірки, через які страждають цивільні.

Наприклад, нещодавно кадировці влаштували стрілянину в окупованому Урзуфі, під Маріуполем. Внаслідок інциденту загинули мирні жителі. Крім того, у місті добре розвинений партизанський рух. Зокрема, у середині серпня партизани підпалили базу російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь