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Утром в Мариуполе активизировалась вражеская авиация, фиксируют пуски ракет

Фото: в Мариуполе активизировалась авиация оккупантов 28 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе с утра понедельника, 28 августа, снова неспокойно. Оккупанты активизировали авиацию в небе над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Утром авиация оккупантов над городом", - рассказал он.

Кроме того, по данным Андрющенко, слышны запуски ракет или управляемых авиабомб над аэропортом Мариуполя на северо-западное направление.

 

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, захвачен российскими оккупантами с первых дней масштабного вторжения в Украину в конце февраля прошлого года. Несмотря на то, что оккупанты считают город своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят взрывы и "хлопки". Не редки и внутренние разборки из-за которых страдают гражданские.

Например, недавно кадыровцы устроили перестрелку в оккупированном Урзуфе, под Мариуполем. В результате инцидента погибли мирные жители. Кроме того, в городе хорошо развито партизанское движение. В частности, в середине августа партизаны подожгли базу российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе

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Мариуполь