Зранку у Маріуполі активізувалась ворожа авіація, фіксують пуски ракет

У тимчасово окупованому Маріуполі зранку понеділка, 28 серпня, знову неспокійно. Окупанти активізували авіацію в небі над містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зранку авіація окупантів над містом", - розповів він.

Крім того, за даними Андрющенка, чутно запуски ракет чи керованих авіабомб над аеропортом Маріуполя в північно-західний напрям.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, захоплений російськими окупантами з перших днів масштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого минулого року. Попри те, що окупанти вважають місто своїм тилом і перетворюють його на військову базу, там постійно відбуваються вибухи та "бавовна". Не рідкісні й внутрішні розбірки, через які страждають цивільні.

Наприклад, нещодавно кадировці влаштували стрілянину в окупованому Урзуфі, під Маріуполем. Внаслідок інциденту загинули мирні жителі. Крім того, у місті добре розвинений партизанський рух. Зокрема, у середині серпня партизани підпалили базу російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі.