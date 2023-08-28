Утром в Мариуполе активизировалась вражеская авиация, фиксируют пуски ракет

Во временно оккупированном Мариуполе с утра понедельника, 28 августа, снова неспокойно. Оккупанты активизировали авиацию в небе над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Утром авиация оккупантов над городом", - рассказал он.

Кроме того, по данным Андрющенко, слышны запуски ракет или управляемых авиабомб над аэропортом Мариуполя на северо-западное направление.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, захвачен российскими оккупантами с первых дней масштабного вторжения в Украину в конце февраля прошлого года. Несмотря на то, что оккупанты считают город своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят взрывы и "хлопки". Не редки и внутренние разборки из-за которых страдают гражданские.

Например, недавно кадыровцы устроили перестрелку в оккупированном Урзуфе, под Мариуполем. В результате инцидента погибли мирные жители. Кроме того, в городе хорошо развито партизанское движение. В частности, в середине августа партизаны подожгли базу российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе.