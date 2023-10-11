ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зранку частину Києва накрив туман. В поліції дали поради водіям та пішоходам

Україна, Середа 11 жовтня 2023 09:10
UA EN RU
Зранку частину Києва накрив туман. В поліції дали поради водіям та пішоходам Фото: частину Києва накрив туман, як поводитись водіям та пішоходам (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку частину Києва накрив сильний туман. В поліції дали декілька порад, як діяти в умовах обмеженої видимості - і для водіїв, і для пішоходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Водії

  • відмовтеся від ризикованих маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знизьте швидкість;
  • збільшіть дистанцію між автомобілями;
  • за наявності протитуманних фар увімкніть їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
  • обовʼязково користуйтеся засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходи

  • будьте особливо уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора;
  • одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.

Погода в Україні у найближчі дні

Сьогодні, 11 жовтня, в Україні трохи потеплішає. При цьому "спеку" варто чекати традиційно на півдні, а найхолодніше буде на сході. А вже у п'ятницу, 13 жовтня, прийде істотне потепління. Зокрема, температура провітря підніметься до +22 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати