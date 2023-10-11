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Утром часть Киева накрыл туман. В полиции дали советы водителям и пешеходам

Украина, Среда 11 октября 2023 09:10
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Утром часть Киева накрыл туман. В полиции дали советы водителям и пешеходам Фото: часть Киева накрыл туман, как вести себя водителям и пешеходам (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром часть Киева накрыл сильный туман. В полиции дали несколько советов, как действовать в условиях ограниченной видимости - и для водителей, и для пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Водители

  • откажитесь от рискованных маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снизьте скорость;
  • увеличьте дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включите их вместе с ближним светом;
  • при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;
  • обязательно пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Пешеходы

  • будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;
  • надевайте светоотражающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.

Погода в Украине в ближайшие дни

Сегодня, 11 октября, в Украине немного потеплеет. При этом "жару" стоит ждать традиционно на юге, а холоднее всего будет на востоке. А уже в пятницу, 13 октября, придет существенное потепление. В частности, температура воздуха поднимется до +22 градусов.

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