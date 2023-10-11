Утром часть Киева накрыл туман. В полиции дали советы водителям и пешеходам
Фото: часть Киева накрыл туман, как вести себя водителям и пешеходам (Getty Images)
Утром часть Киева накрыл сильный туман. В полиции дали несколько советов, как действовать в условиях ограниченной видимости - и для водителей, и для пешеходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Водители
- откажитесь от рискованных маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снизьте скорость;
- увеличьте дистанцию между автомобилями;
- при наличии противотуманных фар включите их вместе с ближним светом;
- при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;
- обязательно пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.
Пешеходы
- будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;
- надевайте светоотражающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.
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