Утром часть Киева накрыл туман. В полиции дали советы водителям и пешеходам

Фото: часть Киева накрыл туман, как вести себя водителям и пешеходам (Getty Images)

Утром часть Киева накрыл сильный туман. В полиции дали несколько советов, как действовать в условиях ограниченной видимости - и для водителей, и для пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Водители откажитесь от рискованных маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снизьте скорость;

увеличьте дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включите их вместе с ближним светом;

при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;

обязательно пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей. Пешеходы будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;

надевайте светоотражающие элементы, чтобы быть заметным для водителей. Погода в Украине в ближайшие дни Сегодня, 11 октября, в Украине немного потеплеет. При этом "жару" стоит ждать традиционно на юге, а холоднее всего будет на востоке. А уже в пятницу, 13 октября, придет существенное потепление. В частности, температура воздуха поднимется до +22 градусов.