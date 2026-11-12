Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)

Архітектурний комплекс православного чоловічого монастиря УПЦ в Донецькій області - Свято-Успенської Святогірської лаври - зазнав чергових пошкоджень внаслідок ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби монастиря у Facebook.
Свято-Успенська Святогірська лавра - це чоловічий ставропігійний гуртожитний монастир, розташований у місті Святогірськ Краматорського району Донецької області (на високому крейдяному березі річки Сіверський Донець).
Українцям розповіли, що близько 9 години ранку вівторка, 10 листопада, братія звершувала в Успенському соборі Літургію з нагоди престольного свята - дня пам'яті святителя Димитрія (митрополита Ростовського).
Саме в цей час до лаври прилетів дрон "Молнія":
Пізніше - в ніч на 11 листопада (коли годинник показував 3:15) - мешканців обителі розбудив звук потужного вибуху.
Вибуховою хвилею "розірвало практично всі плівки, які раніше замінювали скло у віконних отворах корпусів", розташованих біля набережної:
У корпусі № 9 також вирвало двері.
По всій території обителі були розкидані осколки.
"Милістю Божою, ані 10-го, ані 11-го числа ніхто не постраждав", - наголосили у прес-службі монастиря.
Одразу після ранкового правила та молебню братія взялась за усунення пошкоджень:
"Братія трудилася весь день. Попереду ще багато роботи", - повідомили громадянам у четвер, 12 листопада.
В цілому у Святогірській лаврі знайшли прихисток близько 150 біженців.
Більшість із них - люди літнього віку, люди з інвалідністю, паралізовані особи.
Крім того, лавра стала місцем, де отримують допомогу біженці, які евакуюються з Лиману та довколишніх сіл:
Отримавши у лаврі матеріальну допомогу та моральну підтримку, біженці евакуюються далі - у більш безпечні райони.
Насамкінець у прес-службі монастиря звернулись також до всіх небайдужих громадян із проханням допомогти братії лаври зберегти тепло в корпусах.
Йдеться про придбання необхідних для подальших ремонтних робіт матеріалів:
Уточнюється, що посильну пожертву можна перерахувати за реквізитами Свято-Успенської Святогірської лаври.
"Усі внесені пожертвування витрачаються на утримання обителі, відновлення та будівництво нових храмів та скитів, благодійну діяльність", - наголошується на офіційному сайті монастиря.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на території Свято-Успенської Святогірської лаври стався напад на братію. Одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.
Крім того, ми розповідали, що внаслідок російського удару по Краматорську значних руйнувань зазнав храм в ім'я святого Іоанна Предтечі.
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