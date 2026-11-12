Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)

Що відомо про пошкодження Святогірської лаври

Свято-Успенська Святогірська лавра - це чоловічий ставропігійний гуртожитний монастир, розташований у місті Святогірськ Краматорського району Донецької області (на високому крейдяному березі річки Сіверський Донець).

Українцям розповіли, що близько 9 години ранку вівторка, 10 листопада, братія звершувала в Успенському соборі Літургію з нагоди престольного свята - дня пам'яті святителя Димитрія (митрополита Ростовського).

Саме в цей час до лаври прилетів дрон "Молнія":

влучив у корпус №10;

Один із пошкоджених корпусів (фото: facebook.com/svlavra)

пошкодив його покрівлю.

Пошкоджена внаслідок атаки РФ покрівля (фото: facebook.com/svlavra)

Пізніше - в ніч на 11 листопада (коли годинник показував 3:15) - мешканців обителі розбудив звук потужного вибуху.

Вибухова хвиля пошкодила чимало об'єктів (фото: facebook.com/svlavra)

Вибуховою хвилею "розірвало практично всі плівки, які раніше замінювали скло у віконних отворах корпусів", розташованих біля набережної:

у готельному корпусі № 9, де розміщуються біженці;

у братській трапезній із храмом на честь Різдва Пресвятої Богородиці;

у казначейському корпусі;

у Покровській церкві.

Наслідки ворожої атаки на території монастиря (фото: facebook.com/svlavra)

У корпусі № 9 також вирвало двері.

По всій території обителі були розкидані осколки.

Дрібні уламки, знайдені на території лаври (фото: facebook.com/svlavra)

"Милістю Божою, ані 10-го, ані 11-го числа ніхто не постраждав", - наголосили у прес-службі монастиря.

Цілих вікон у будівлях майже на залишилось (фото: facebook.com/svlavra)

Одразу після ранкового правила та молебню братія взялась за усунення пошкоджень:

почала відновлювати двері;

закривати вікна плівкою;

приводити до ладу територію лаври.

Братія лаври оглядає пошкодження одного з дахів (фото: facebook.com/svlavra)

"Братія трудилася весь день. Попереду ще багато роботи", - повідомили громадянам у четвер, 12 листопада.

Як Святогірська лавра допомагає біженцям і нужденним

В цілому у Святогірській лаврі знайшли прихисток близько 150 біженців.

Більшість із них - люди літнього віку, люди з інвалідністю, паралізовані особи.

Крім того, лавра стала місцем, де отримують допомогу біженці, які евакуюються з Лиману та довколишніх сіл:

люди отримують в обителі тимчасовий прихисток і харчування;

пораненим - братія робить перев'язки;

нужденним - видають потрібні ліки, одяг та взуття.

Отримавши у лаврі матеріальну допомогу та моральну підтримку, біженці евакуюються далі - у більш безпечні райони.

Лавра допомагає біженцям із прилеглих населених пунктів (фото: facebook.com/svlavra)

Про що у лаврі просять всіх небайдужих громадян

Насамкінець у прес-службі монастиря звернулись також до всіх небайдужих громадян із проханням допомогти братії лаври зберегти тепло в корпусах.

Йдеться про придбання необхідних для подальших ремонтних робіт матеріалів:

плівки;

полікарбонату;

ОСБ-плит;

брезенту;

профнастилу.

Уточнюється, що посильну пожертву можна перерахувати за реквізитами Свято-Успенської Святогірської лаври.

"Усі внесені пожертвування витрачаються на утримання обителі, відновлення та будівництво нових храмів та скитів, благодійну діяльність", - наголошується на офіційному сайті монастиря.