Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)

Архитектурный комплекс православного мужского монастыря УПЦ в Донецкой области - Свято-Успенской Святогорской лавры - получил очередные повреждения в результате вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы монастыря в Facebook.
Свято-Успенская Святогорская лавра - это мужской ставропигиальный общежительный монастырь, расположенный в городе Святогорск Краматорского района Донецкой области (на высоком меловом берегу реки Северский Донец).
Украинцам рассказали, что около 9 часов утра вторника, 10 ноября, братия совершала в Успенском соборе Литургию по случаю престольного праздника - дня памяти святителя Димитрия (митрополита Ростовского).
Именно в это время в лавру прилетел дрон "Молния":
Позже - в ночь на среду, 11 ноября (когда часы показывали 3:15), – жителей обители разбудил звук мощного взрыва.
Взрывной волной "разорвало практически все пленки, которые ранее заменяли стекла в оконных проемах корпусов", расположенных возле набережной:
В корпусе №9 также вырвало дверь.
По всей территории обители были разбросаны осколки.
"Милостью Божией, ни 10-го, ни 11-го числа никто не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе монастыря.
Сразу после утреннего правила и молебна братия взялась за устранение повреждений:
"Братия трудилась весь день. Впереди еще много работы", - сообщили гражданам в четверг, 12 ноября.
В целом в Святогорской лавре нашли убежище около 150 беженцев.
Большинство из них - люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, парализованные лица.
Кроме того, лавра стала местом, где получают помощь беженцы, которые эвакуируются из Лимана и близлежащих сел:
Получив в лавре материальную помощь и моральную поддержку, беженцы эвакуируются дальше - в более безопасные районы.
В заключение в пресс-службе монастыря обратились также ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь братии лавры сохранить тепло в корпусах.
Речь идет о приобретении необходимых для последующих ремонтных работ материалов:
Уточняется, что посильное пожертвование можно перечислить по реквизитам Свято-Успенской Святогорской лавры.
"Все внесенные пожертвования тратятся на содержание обители, восстановление и строительство новых храмов и скитов, благотворительную деятельность", - подчеркивается на официальном сайте монастыря.
Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Свято-Успенской Святогорской лавры произошло нападение на братию. Один человек погиб, еще двое - получили ранения.
Кроме того, мы рассказывали, что в результате российского удара по Краматорску значительные разрушения получил храм во имя святого Иоанна Предтечи.
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