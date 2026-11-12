Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)

Что известно о повреждениях Святогорской лавры

Свято-Успенская Святогорская лавра - это мужской ставропигиальный общежительный монастырь, расположенный в городе Святогорск Краматорского района Донецкой области (на высоком меловом берегу реки Северский Донец).

Украинцам рассказали, что около 9 часов утра вторника, 10 ноября, братия совершала в Успенском соборе Литургию по случаю престольного праздника - дня памяти святителя Димитрия (митрополита Ростовского).

Именно в это время в лавру прилетел дрон "Молния":

попал в корпус №10;

Один из поврежденных корпусов (фото: facebook.com/svlavra)

повредил его кровлю.

Поврежденная в результате атаки РФ кровля (фото: facebook.com/svlavra)

Позже - в ночь на среду, 11 ноября (когда часы показывали 3:15), – жителей обители разбудил звук мощного взрыва.

Взрывная волна повредила многие объекты (фото: facebook.com/svlavra)

Взрывной волной "разорвало практически все пленки, которые ранее заменяли стекла в оконных проемах корпусов", расположенных возле набережной:

в гостиничном корпусе №9, где размещаются беженцы;

в братской трапезной с храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы;

в казначейском корпусе;

в Покровской церкви.

Последствия вражеской атаки на территории монастыря (фото: facebook.com/svlavra)

В корпусе №9 также вырвало дверь.

По всей территории обители были разбросаны осколки.

Мелкие обломки, обнаруженные на территории лавры (фото: facebook.com/svlavra)

"Милостью Божией, ни 10-го, ни 11-го числа никто не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе монастыря.

Целых окон в зданиях почти не осталось (фото: facebook.com/svlavra)

Сразу после утреннего правила и молебна братия взялась за устранение повреждений:

начала восстанавливать двери;

закрывать окна пленкой;

приводить в порядок территорию лавры.

Братия лавры осматривает повреждения одной из крыш (фото: facebook.com/svlavra)

"Братия трудилась весь день. Впереди еще много работы", - сообщили гражданам в четверг, 12 ноября.

Как Святогорская лавра помогает беженцам и нуждающимся

В целом в Святогорской лавре нашли убежище около 150 беженцев.

Большинство из них - люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, парализованные лица.

Кроме того, лавра стала местом, где получают помощь беженцы, которые эвакуируются из Лимана и близлежащих сел:

люди получают в обители временное убежище и питание;

раненым - братия делает перевязки;

нуждающимся - выдают нужные лекарства, одежду и обувь.

Получив в лавре материальную помощь и моральную поддержку, беженцы эвакуируются дальше - в более безопасные районы.

Лавра помогает беженцам из близлежащих населенных пунктов (фото: facebook.com/svlavra)

О чем в лавре просят всех неравнодушных граждан

В заключение в пресс-службе монастыря обратились также ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь братии лавры сохранить тепло в корпусах.

Речь идет о приобретении необходимых для последующих ремонтных работ материалов:

пленки;

поликарбоната;

ОСБ-плит;

брезента;

профнастила.

Уточняется, что посильное пожертвование можно перечислить по реквизитам Свято-Успенской Святогорской лавры.

"Все внесенные пожертвования тратятся на содержание обители, восстановление и строительство новых храмов и скитов, благотворительную деятельность", - подчеркивается на официальном сайте монастыря.