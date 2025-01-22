Не зрадники, а заручники: ким українці вважають людей на окупованих територіях

Дві третини українців (67%) позитивно ставляться до людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Негативні характеристики обрали лише 27% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Із запропонованих варіантів, що використовуються в публічному дискурсі, 42% респондентів обрали варіант, що характеризує людей з ТОТ як заручників складних життєвих обставин.

З-поміж інших характеристик людей з ТОТ 22% опитаних зазначили, що такі люди є заручниками Росії.

Негативні характеристики для опису людей з ТОТ загалом обрало 27% респондентів. Із них 13% вважає таких людей пристосуванцями, 9,5% – пасивними прихильниками "русского мира" та СРСР, а 4% – зрадниками, які підтримали збройну агресію Росії.

Опитування проведена фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів віком від 18 років Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%