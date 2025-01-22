ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Не зрадники, а заручники: ким українці вважають людей на окупованих територіях

Україна, Середа 22 січня 2025 11:03
UA EN RU
Не зрадники, а заручники: ким українці вважають людей на окупованих територіях Фото: Українці на окупованих територіях є заручниками обставин та Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дві третини українців (67%) позитивно ставляться до людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Негативні характеристики обрали лише 27% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Із запропонованих варіантів, що використовуються в публічному дискурсі, 42% респондентів обрали варіант, що характеризує людей з ТОТ як заручників складних життєвих обставин.

З-поміж інших характеристик людей з ТОТ 22% опитаних зазначили, що такі люди є заручниками Росії.

Негативні характеристики для опису людей з ТОТ загалом обрало 27% респондентів. Із них 13% вважає таких людей пристосуванцями, 9,5% – пасивними прихильниками "русского мира" та СРСР, а 4% – зрадниками, які підтримали збройну агресію Росії.

Не зрадники, а заручники: ким українці вважають людей на окупованих територіях

Опитування проведена фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів віком від 18 років Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою