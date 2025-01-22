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Не предатели, а заложники: кем украинцы считают людей на оккупированных территориях

Украина, Среда 22 января 2025 11:03
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Не предатели, а заложники: кем украинцы считают людей на оккупированных территориях Фото: Украинцы на оккупированных территориях являются заложниками обстоятельств и России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Две трети украинцев (67%) положительно относятся к людям, которые остались на временно оккупированных территориях (ВОТ). Негативные характеристики выбрали лишь 27% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Из предложенных вариантов, используемых в публичном дискурсе, 42% респондентов выбрали вариант, характеризующий людей с ВОТ как заложников сложных жизненных обстоятельств.

Среди других характеристик людей с ВОТ 22% опрошенных отметили, что такие люди являются заложниками России.

Негативные характеристики для описания людей с ВОТ в целом выбрали 27% респондентов. Из них 13% считает таких людей приспособленцами, 9,5% - пассивными сторонниками "русского мира" и СССР, а 4% - предателями, которые поддержали вооруженную агрессию России.

Не предатели, а заложники: кем украинцы считают людей на оккупированных территориях

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%

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