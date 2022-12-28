Зрадники та вороги. У Путіна вигадали "покарання" для тих, хто виїхав з Росії

"Зрадники (саме так називає Медведєв тих, хто виїхав з РФ, - ред.), які так ненавидять свою країну, що закликають до її до поразки та загибелі, мають розглядатися як hostis publicus, вороги суспільства. Незалежно від юридичної кваліфікації їх діянь. За ними міцно має закріпитися це визначення", - вважає він, зазначаючи, що цей термін варто використати, якщо "навіть жодних адміністративних чи кримінальних справ стосовно цих осіб ніхто не порушував".

При цьому, за словами Медведєва, цю категорію росіян "не слід пускати назад до Росії до кінця їхніх днів".

"Їх потрібно повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні, у чому б вони не перебували. Аморальну ситуацію, коли зрадники, які бажають своїй країні поразки, паралельно заробляють на Росії, потрібно припинити раз і назавжди", - констатував він.

При цьому, як зазначає Медведєв, повернутися в Росію вони можуть лише через амністію чи помилування та "публічне каяття".