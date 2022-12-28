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Зрадники та вороги. У Путіна вигадали "покарання" для тих, хто виїхав з Росії

Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Ті, хто залишив Росію, влада повинна позбавити доходів у країні і не пускати назад "до кінця їхніх днів", навіть якщо проти них немає кримінальних або адміністративних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Зрадники (саме так називає Медведєв тих, хто виїхав з РФ, - ред.), які так ненавидять свою країну, що закликають до її до поразки та загибелі, мають розглядатися як hostis publicus, вороги суспільства. Незалежно від юридичної кваліфікації їх діянь. За ними міцно має закріпитися це визначення", - вважає він, зазначаючи, що цей термін варто використати, якщо "навіть жодних адміністративних чи кримінальних справ стосовно цих осіб ніхто не порушував".

При цьому, за словами Медведєва, цю категорію росіян "не слід пускати назад до Росії до кінця їхніх днів".

"Їх потрібно повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні, у чому б вони не перебували. Аморальну ситуацію, коли зрадники, які бажають своїй країні поразки, паралельно заробляють на Росії, потрібно припинити раз і назавжди", - констатував він.

При цьому, як зазначає Медведєв, повернутися в Росію вони можуть лише через амністію чи помилування та "публічне каяття".

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін створив нову посаду свого першого заступника у військово-промисловій комісії РФ і призначив на неї заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

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Дмитро МедведєвРосійська Федерація