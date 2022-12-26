Путін вигадав нову посаду для Медведєва
Президент Росії Володимир Путін створив нову посаду свого першого заступника у військово-промисловій комісії РФ і призначив на неї заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медвєдєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ.
Із відповідного, підписаного Путіним указу випливає, що нову посаду заступника президента у військово-промисловій комісії Російської Федерації обійме екс-глава країни Дмитро Медведєв.
Уточнюється, що така посада у Росії з'явилася вперше.
Згідно з документом, перший заступник голови комісії може створювати ради та робочі групи з питань діяльності військово-промислової комісії.
Нагадаємо, у січні 2020 року президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прем'єра Дмитра Медведєва заступником голови Ради безпеки РФ.
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