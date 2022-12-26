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Путін вигадав нову посаду для Медведєва

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Росія, Понеділок 26 грудня 2022 17:09
Путін вигадав нову посаду для Медведєва Фото: Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Росії Володимир Путін створив нову посаду свого першого заступника у військово-промисловій комісії РФ і призначив на неї заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медвєдєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ.

Із відповідного, підписаного Путіним указу випливає, що нову посаду заступника президента у військово-промисловій комісії Російської Федерації обійме екс-глава країни Дмитро Медведєв.

Уточнюється, що така посада у Росії з'явилася вперше.

Згідно з документом, перший заступник голови комісії може створювати ради та робочі групи з питань діяльності військово-промислової комісії.

Нагадаємо, у січні 2020 року президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прем'єра Дмитра Медведєва заступником голови Ради безпеки РФ.

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Дмитро Медведєв Російська Федерація
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