Путін вигадав нову посаду для Медведєва

Президент Росії Володимир Путін створив нову посаду свого першого заступника у військово-промисловій комісії РФ і призначив на неї заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медвєдєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ.

Із відповідного, підписаного Путіним указу випливає, що нову посаду заступника президента у військово-промисловій комісії Російської Федерації обійме екс-глава країни Дмитро Медведєв. Уточнюється, що така посада у Росії з'явилася вперше. Згідно з документом, перший заступник голови комісії може створювати ради та робочі групи з питань діяльності військово-промислової комісії.