Предатели и враги. У Путина придумали "наказание" для тех, кто уехал из России

"Предатели (именно так называет Медведев тех, кто уехал из РФ, - ред.), которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. За ними накрепко должно закрепиться это определение", - считает он, отмечая, что этот термин стоит использовать, если "даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал".

При этом, по словам Медведева, эту категорию россиян "не следует пускать обратно в Россию до конца их дней".

"Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", - констатировал он.

При этом, как отмечает Медведев, вернуться в Россию они могут только через амнистию или помилование и "публичное раскаяние".