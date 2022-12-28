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Предатели и враги. У Путина придумали "наказание" для тех, кто уехал из России

Фото: заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Покинувших Россию власть должна лишить доходов в стране и не пускать назад "до конца их дней", даже если против них нет уголовных или административных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Предатели (именно так называет Медведев тех, кто уехал из РФ, - ред.), которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. За ними накрепко должно закрепиться это определение", - считает он, отмечая, что этот термин стоит использовать, если "даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал".

При этом, по словам Медведева, эту категорию россиян "не следует пускать обратно в Россию до конца их дней".

"Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", - констатировал он.

При этом, как отмечает Медведев, вернуться в Россию они могут только через амнистию или помилование и "публичное раскаяние".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого зама в военно-промышленной комиссии РФ и назначил на нее заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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Дмитрий МедведевРоссийская Федерация