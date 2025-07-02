Зрадники та окупанти катували понад 100 людей у Куп'янську: поліція встановила винних

Правоохоронці викрили групу окупантів та зрадників, які катували українців у Куп'янську. Тортур зазнали понад 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Поліція встановила ще 18 російських загарбників, які порушували закони та звичаї війни під час тимчасової окупації міста Куп'янська Харківської області.

За даними слідства, з березня по вересень 2022 року на території Куп'янська, до якої входили російські військові, бойовики з так званих "ДНР" та "ЛНР", а також зрадники віком від 21 до 49 років.

Один з посібників ворога добровільно обійняв посаду так званого "начальника управління внутрішніх справ та Харківської області" та фактично організував роботу псевдоправоохоронного органу, залучивши до нього інших осіб.

Фігуранти виконували ролі так званих "начальника відділу карного розшуку", "начальника групи конвойної служби" та інших "керівників підрозділів поліції", а також "працівників ізолятору тимчасового тримання".





Фігуранти незаконно утримували людей та вивозили їх до приміщення Куп'янського районного відділу поліції. Там громадян катували за їхню проукраїнську позицію та погрожували фізичною розправою, випитуючи місця розташування об'єктів ЗСУ на території міста і його околиць.

Поліцейські встановили найменше 111 потерпілих - це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, очільники сільських рад, які не погодилися на співпрацю, волонтери та інші.

За попередніми даними, в ізоляторі зловмисники утримували щонайменше 150 осіб. Поліції відомо про двох загиблих та 10 безвісти зниклих громадян України.

Двом фігурантам підозру вручили особисто, ще 16 - оголошено підозру заочно.

Фото: поліція викрила 18 осіб, які катували людей в Куп'янську (npu.gov.ua)