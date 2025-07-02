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Предатели и оккупанты пытали более 100 человек в Купянске: полиция установила виновных

Купянск, Среда 02 июля 2025 14:43
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Предатели и оккупанты пытали более 100 человек в Купянске: полиция установила виновных Фото: полиция разоблачила предателей и оккупантов, которые пытали людей в Купянске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили группу оккупантов и предателей, которые пытали украинцев в Купянске. Пыткам подверглись более 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Полиция установила еще 18 российских захватчиков, которые нарушали законы и обычаи войны во время временной оккупации города Купянска Харьковской области.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2022 года на территории Купянска, в которую входили российские военные, боевики из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также предатели в возрасте от 21 до 49 лет.

Один из пособников врага добровольно занял должность так называемого "начальника управления внутренних дел и Харьковской области" и фактически организовал работу псевдоправоохранительного органа, привлекая к нему других лиц.

Фигуранты выполняли роли так называемых "начальника отдела уголовного розыска", "начальника группы конвойной службы" и других "руководителей подразделений полиции", а также "работников изолятора временного содержания".



Фигуранты незаконно удерживали людей и вывозили их в помещение Купянского районного отдела полиции. Там граждан пытали за их проукраинскую позицию и угрожали физической расправой, выпытывая места расположения объектов ВСУ на территории города и его окрестностей.

Полицейские установили наименее 111 пострадавших - это учителя, спасатели, участники боевых действий, руководители сельских советов, которые не согласились на сотрудничество, волонтеры и другие.

По предварительным данным, в изоляторе злоумышленники удерживали по меньшей мере 150 человек. Полиции известно о двух погибших и 10 без вести пропавших граждан Украины.

Двум фигурантам подозрение вручили лично, еще 16 - объявлено подозрение заочно.

Фото: полиция разоблачила 18 человек, которые пытали людей в Купянске (npu.gov.ua)

Напомним, на днях СБУ объявила подозрение девяти российским оккупантам, которые пытали людей во время оккупации Киевской области в 2022 году.

Также Служба безопасности Украины вручила подозрение российскому штурмовику. Он причастен к казни украинского защитника. Оккупант попал в плен в боях под Волчанском.

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Национальная полиция Купянск
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