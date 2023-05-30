Зрадника відправили до в'язниці на 15 років за допомогу РФ. Він здавав позиції військових

"З кінця вересня 2022 року чоловік за гроші підтримував постійний зв'язок з представниками РФ. Він надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виконання поставлених завдань він збирав інформацію про дислокацію, озброєння і переміщення підрозділів ЗСУ, Державної прикордонної служби України та стратегічно важливих об’єктів для ідентифікації їх на місцевості.

Зібрані розвіддані передавались ворогу через месенджер Telegram. Після цього на його особистий рахунок здійснювався переказ коштів за виконану "роботу".

Суд визнав винним чоловіка у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком суду законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Бої в Чернігівській області

Вторгнення Росії в лютому 2022 року відбулося в низці регіонів, зокрема і в Чернігівській області.

Армія РФ почала просуватися в бік Києва, а також у глиб самої області. Запеклі бої зав'язалися на околицях Чернігова. Протягом місяця частина сіл перебувала під тимчасовою окупацією, проте українським військовим вдалося вибити ворога за межі області.

Відтоді росіяни регулярно завдають ударів по прикордонних громадах Чернігівської області, руйнують будинки, а також вбивають мирних жителів.