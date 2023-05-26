Окупаційного "поліцейського" з Куп'янська засудили до 12 років ув'язнення

Житель Куп'янська влаштувався "поліцейським" та допомагав окупантам. Його засудили до 12 років тюрми за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"У червні 2022 року, коли місто Куп‘янськ перебувало в окупації, місцевий житель добровільно прибув до так званої "народної міліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік подав документи до "відділу кадрів" фейкового органу, щоб стати псевдоправоохоронцем. Його призначили чоловіка на посаду "виконувача обов'язків поліцейського взводу патрульної служби Управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області".

Свої "службові обов’язки" колаборант виконував до початку вересня. Після деокупації правоохоронці викрили чоловіка.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності, йому призначили 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Бої за Куп'янськ

Місто захопили російські війська в перші дні вторгнення. Частина чинних чиновників, правоохоронців перейшли на "службу" до окупантів, включно з мером Куп'янська.

Восени ЗСУ пішли в наступ і змогли звільнити місто. Тепер Куп'янськ регулярно обстрілюється російськими військами.