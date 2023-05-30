Предателя отправили в тюрьму на 15 лет за помощь РФ. Он сдавал позиции военных

"С конца сентября 2022 года мужчина за деньги поддерживал постоянную связь с представителями РФ. Он оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение поставленных задач он собирал информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ, Государственной пограничной службы Украины и стратегически важных объектов для идентификации их на местности.

Собранные разведданные передавались врагу через мессенджер Telegram. После этого на его личный счет осуществлялся перевод средств за выполненную "работу".

Суд признал виновным мужчину в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора суда в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Бои в Черниговской области

Вторжение России в феврале 2022 года произошло в ряде регионов, в том числе и в Черниговской области.

Армия РФ начала продвигаться в сторону Киева, а также вглубь самой области. Ожесточенные бои завязались в окрестностях Чернигова. В течение месяца часть сел находилась под временной оккупацией, однако украинским военным удалось выбить врага за пределы области.

С тех пор россияне регулярно наносят удары по приграничным общинам Черниговской области, разрушают дома, а также убивают мирных жителей.