До першої трійки зірок АПЛ усіх часів прогнозовано потрапили Тьєррі Анрі ("Арсенал"), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") і Алан Ширер ("Блекберн", "Ньюкасл"). Натомість "українців" у символічній команді можна відшукати з п'ятого десятка.

На 45-й позиції розташувався колишній півзахисник "Манчестер Сіті" Яя Туре. Вихованець легендарної школи абіджанського АСЕК "Мімозас", а сходження до європейських вершин розпочав у бельгійському "Беверені". Звідти в 2004 році африканець перебрався в донецький "Металург" (39 матчів, 5 голів), а згодом транзитом через пірейський "Олімпіакос" і "Монако" опинився в "Барселоні".

Новий виклик Туре прийняв у 2010-му, коли за 30 млн євро перейшов до "Манчестер Сіті". Усе, що було далі – історія. Івуарієць став справжнім лідером "містян" і завоював із англійським грандом 3 чемпіонські титули АПЛ, Кубок Англії 2010/11, Суперкубок Англії-2012 та два Кубка ліги (2013/14, 2015/16).

На 88-ме місце зійшов наступний лідер "містян" – Фернандінью. На "Етіхад" бразилець переїхав у 2013 році за 40 млн євро з донецького "Шахтаря". У лавах "гірників" хавбек провів 8 сезонів, встиг пограти на різних позиціях, а також завоював цілий музей нагород. Зокрема, 6 золотих медалей УПЛ і Кубок УЄФА 2008/09.

У складі "Манчестер Сіті" Фернандінью був незаміним мінімум 7 сезонів. У ще двох він залишався лідером роздягальні та добровільним помічником Хосепа Гвардіоли, а також підстраховував травмованих зірок нового призову "містян". Колекція трофеїв хавбека перевершила здобутки Туре – 5 чемпіонств, Суперкубок Англії-2018 та аж 6 Кубків ліги.

Нарешті на 99-й позиції опинився етнічний українець з паспортом РФ Андрій Канчельскіс. Якщо сприймати людське життя крізь призму постійного вибору, то уродженець Кропивницького давно звернув не туди. Син литовця і українки дебютував на дорослому рівні в рідній "Зірці" та звернув на себе увагу самого Валерія Лобановського. Утім, чекати свого шансу в київському "Динамо" не захотів і звідти перейшов у "Шахтар".

Ще неймовірнішим був наступний переїзд – із Донецька в "Манчестер Юнайтед" у 1991 році. А рік потому постав і перший цивилізаційний вибір. Канчельскісу та ще кільком українцям після Євро-1992 запропонували прийняти громадянство РФ. І якщо "діди" Кузнецов і Михайличенко відмовилися, то молоді Юран і Онопко погодилися. Син литовця і українки, який доти ніколи не мешкав у Росії, обрав бік останніх.

Кар'єра Канчельскіса в Англії справді склалася непогано. Він був помітною фігурою у першій чемпіонській команді сера Алекса Фергюсона та виграв 2 титули. Але в 1995 році захотів піти геть. Шотландський тренер мав "у рукаві" молодого Девіда Бекхема, тож без жалю продав тепер росіянина в "Евертон". Щоправда, в мемуарах пізніше згадував, що агенти Канчельскіса намагалися дати хабаря за пришвидшення процесу...

Вдруге цивілізаційний вибір для сина литовця і українки постав у час війни РФ проти України. Гаразд, вимагати навернення до батьківщини в 2014-му було б трохи наївно. Але вже у 2022 році російські війська нещадно бомбардували українські міста, зокрема і рідний Канчельскіса Кропивницький. Та позиція екс-футболіста навіть складно назвати страусиною. Вона шокує божевільним цинізмом.

"Усі ми люди, усі переживаємо. У мене все ж матір досі в Україні мешкає. Тож у якійсь мірі це всіх торкнулося. Ну що робити? Треба далі рухатися. Зідзвонюємося, звичайно. Раз на два тижні підримуємо зв'язок. Усе гаразд", – розповів справжній росіянин пропагандистському медіа в січні...

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